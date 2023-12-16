القسام: احتراق آلية عسكرية إسرائيلية بالكامل

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، تدمير أربعة دبابات ميركافا إسرائيلية واحتراق آلية عسكرية بالكامل بعد استهدافها في قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسام، سلسلة بيانات منفصلة عبر قناتها على موقع تليجرام، قائلة إنها استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية جنوب مدينة دير البلح بقذيفتي (ياسين 105) ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

ووفق بيانات الكتائب، تمكَّن مقاتلو القسام من تدمير أربع دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف (الياسين 105) شرق مدينة خان يونس.

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، قد أعلن أمس الجمعة، أنه تم استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الـ5 الأخيرة.

وأضاف في كلمة متلفزة، أن عناصر المقاومة استخدموا قذائف مضادة للتحصينات وهدموا البيوت على رؤوس الجنود الإسرائيليين.

وشدد على أن أيادي المقاومين لا تزال على الزناد ويتربصون بالاحتلال في كل مكان.