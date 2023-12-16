نتنياهو: مقتل ثلاث محتجزين برصاص قواتنا مأساة لا تحتمل

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل ثلاثة محتجزين في قطاع غزة برصاص جنود الاحتلال بأنها مأساة لا تحتمل.

وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي «إسرائيل بأكملها في حالة حداد الليلة.. قلبي مع العائلات الحزينة في وقت الحزن الصعب هذا«. وأعرب عن تعازيه لعائلات القتلى.

وأضاف: «حتى في هذا المساء الصعب، سنضمد جروحنا ونتعلم الدروس ونواصل بذل أقصى جهودنا لإعادة كل المحتجزين بسلام».

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري في وقت سابق، إن جنودا إسرائيليين قتلوا بطريق الخطأ ثلاثة محتجزين في غزة بعد أن اعتقدت القوات بطريق الخطأ أنهم يشكلون تهديدا وأطلقوا عليهم النار خلال عملية استهدفت كتيبة تابعة لحركة حماس في مدينة غزة.

وأضاف هاجاري أنه بعد وقت قصير من الحادث الذي وقع في حي الشجاعية، ظهرت الشكوك باحتمال أن يكون القتلى من المحتجزين، ومن ثم تم نقل الجثث إلى الأراضي إسرائيل لإجراء فحص أكثر دقة، وتم التأكد أنهم كانوا ثلاثة محتجزين إسرائيليين.