دعا المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، لافتة مكتوب عليها «أوقفوا الإبادة»، تنديدا بالمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «أولئك الذين يقولون إنهم يعارضون الجرائم والفظائع.. نسأل، هل هو استثناء عندما تكون إسرائيل هي من ترتكب هذه الجرائم أو عندما يكون الضحية هو الشعب الفلسطيني».

وأضاف أن ما يحدث في غزة تمثل جرائم حرب وفظائع وجرائم ضد الإنسانية وكذلك إبادة جماعية.

وأوضح أنه إزاء هذه الفظائع فإنّ الموقف الأخلاقي هو واحد ويتمثل في وقف إطلاق النار بشكل فوري ووقف لإطلاق النار، بعدما أقدم المندوب الفلسطيني على رفع اللافتة، المكتوب عليها «أوقفوا الإبادة الجماعية».





ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث أدّى حتى الآن إلى استشهاد 18 ألفا و800 شخص، مع تسجيل 51 ألف جريح.