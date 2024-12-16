رسائل سياسية أم تجارب حكومية؟ غموض الطائرات المجهولة في سماء أمريكا

أكد مايكل مورجان، الإعلامي الأمريكي، والباحث السياسي في مركز لندن للبحوث السياسية والاستراتيجية، أن الحديث عن طائرات مجهولة تظهر أعلى المنشآت العسكرية في عدة ولايات بأمريكا جزء كبير منه حقيقي والشعب الأمريكي يعتمد على تصريحات الحكومة.

وأوضح "مورجان"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" اليوم الأحد، أن ما يثير الرعب هو عدم وجود تصريحات تفيد بوجود خطر، وتصريحات البنتاجون ومستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه لا يوجد ما يدعي للقلق بالنسبة للشعب الأمريكي، مشددًا على أنه على أرض الواقع هناك طائرات مسيرة بأحجام وأنواع كبيرة، قائلا "لا أتوقع أن تكون الطائرات مجهولة المصدر التي تظهر في سماء أمريكا هي أجسام فضائية وخيال علمي».

وأشار إلى وجود شكوك بأنها طائرات تابعة للحكومة الأمريكية، بسبب عدم وجود أي شعور بالتوتر داخل المؤسسات الكبرى في أمريكا، موضحًا أن النفي المتعلق بعدم وجود أي أجسام في سماء أمريكا والتعتيم على الموضوع جاء قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وتابع: "ترامب طلب من الحكومة الأمريكية إسقاط الطائرات مجهولة المصدر وتوضيح ما يحدث"، بينما يرى الشعب الأمريكي أنها تجارب حكومية أو خطر من دول وقوى أخرى، مثل الصين وإيران، وقد تكون رسائل سياسية من الصين إلى ترامب".