 ماكرون يعلن الحداد الوطني بعد تعرض إقليم مايوت لإعصار - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2024 11:48 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ماكرون يعلن الحداد الوطني بعد تعرض إقليم مايوت لإعصار

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:16 م

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فترة حداد وطني بعد أن ضرب إعصار قاتل إقليم مايوت الفرنسي في المحيط الهندي، وأعرب عن اعتزامه زيارة الإقليم.

وتخشى السلطات سقوط مئات القتلى وربما الآلاف جراء الإعصار في الإقليم الواقع في قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.

وجاء إعلان ماكرون في منشور على موقع "اكس" بعد اجتماع طارئ مع حكومته المؤقتة مساء اليوم الاثنين، حيث قال "في ضوء هذه المأساة التي هزت كل واحد منا، سأعلن الحداد الوطني".

واجتاح الإعصار تشيدو جنوب شرق المحيط الهندي يومي الجمعة والسبت، وضرب أيضا جزيرتي جزر القمر ومدغشقر القريبتين. وقد وصل إلى اليابسة في موزمبيق.


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