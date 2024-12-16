 قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة


نشر في: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 ديسمبر 2024 - 11:21 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 16 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وبحسب بيان صادر عن نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى والمحررين، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، والخليل، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وجنين، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأشار البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، بلغ أكثر من 12 ألف و100 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.

ومن الجدير ذكره يواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة وتحديداً من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، مع العلم أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

يذكر أن قوات الاحتلال تواصل التصعيد من حملات الاعتقال في الضّفة، والتي تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ» التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

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