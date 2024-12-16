افتتاح سوق اليوم الواحد في منطقة سنانية بدمياط بمشاركة 14 عارضا

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، سوق اليوم الواحد بمنطقة السنانية، والذي يُنظم بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، وحزب مستقبل وطن.

وأوضح "الشهابي"، في بيان له اليوم الإثنين، أن السوق يقام على مساحة 1200 متر مربع، بمشاركة 14 عارضًا، ويشمل جميع السلع الغذائية الأساسية "اللحوم، المجمدات، منتجات الألبان، الخضروات، والفاكهة"، مع تخفيضات تتراوح بين 20% و30%، يستمر السوق لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا.

وتفقد المحافظ، أقسام السوق، واطمأن على توافر السلع والإعلان عن أسعارها قبل وبعد الخصم، مؤكدًا أهمية توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشاد المحافظ، بالتعاون المثمر بين المحافظة، ومديرية التموين، وحزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أن السوق يأتي ضمن خطة لإقامة أسواق مماثلة في كل المدن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

المحافظة تحرص على تلبية احتياجات المواطنين والتجار

وأضاف الشهابي، أن سوق السنانية يعد امتدادًا لسوق مماثل تم افتتاحه الأسبوع الماضي بوسط مدينة دمياط، في إطار حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين والتجار على حد سواء، موجها الشكر إلى الجهات المنظمة تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه المبادرات، وفي ختام الافتتاح.

وتسلم المحافظ، درع حزب مستقبل وطن من المحاسب علي كيوان، تقديرًا لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية التي تخدم المواطنين.