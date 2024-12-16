مصابون بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

أفادت وكالة «سند» الفلسطينية، بوقوع إصابات اليوم الاثنين، بنيران مسيرة إسرائيلية في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، تحدثت مصادر طبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، عن وجود قتلى وجرحى فلسطينيين أمام بوابة المستشفى جراء قصف إسرائيلي مستمر منذ أيام.

وأوضحت المصادر لوكالة «الأناضول» أن الوضع في المستشفى بمدينة بيت لاهيا «كارثي ومزري»، وأن الطواقم الطبية لا تستطيع سحب الجرحى والقتلى من أمام بوابة المستشفى وإدخالهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشارت إلى وقوع «أضرار جسيمة» بمرافق المستشفى؛ نتيجة تفجير الجيش الإسرائيلي روبوتات متفجرة قرب المكان.

وقالت المصادر إن طائرات «كواد كابتر» المسيّرة لا تكاد تفارق المكان، مضيفة: «نحن على أعتاب كارثة أخرى وهي نفاد الطحين، إضافة لعدم إدخال مساعدات كافية سواء طبية أو غذائية».

وأوضحت المصادر، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية «باتت قريبة جدا، وتطلق قذائف ونيران على بوابة المستشفى والشارع العام، وتمنع الحركة حتى بوابته».

والأحد، قال مدير المستشفى حسام أبو صفية، إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المستشفى ومحيطها بطائرات مسيرة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين والكوادر الطبية، وتسبب بأضرار في مولدات الكهرباء وخزانات المياه ومحطة الأكسجين.

وقال في تصريحات صحفية إن هناك «جثامين شهداء عند بوابة المستشفى، لكن لا أحد قادر على سحبها خشية من الاستهداف».