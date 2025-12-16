ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة تدير ناديًا صحيًا بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة لها معلومات جنائية) بإدارة نادٍ صحي "بدون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

وتم استهداف النادي، وأمكن ضبطها وبصحبتها (3 سيدات «لإحداهن معلومات جنائية»، وشخصين)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.