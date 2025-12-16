53 متسابقا في التصفيات النهائية لمسابقة آدم حنين العاشرة لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي عن أسماء المتسابقين الذين تخطوا مرحلة التصفيات الأولى لجائزة آدم حنين السنوية لفن النحت في دورتها العاشرة 2026، والتي تقدم للمشاركة فيها 169 متسابق، وبعد عملية الفرز والتصفية الأولي لصور الأعمال التي تمت الكترونيا، وذلك من خلال لجنة تحكيم المكونة من الفنان شريف عبد البديع، والدكتور حسن كامل، أستاذ النحت بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والدكتور هاني فيصل، أستاذ النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة، والمعماري أكرم المجدوب، قوميسير عام سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، والفنانة نازلي مدكور .

وحسب بيان المؤسسة، وصل عدد المشاركين في المسابقة هذا العام 53 متسابقا، وهم احمد خيري محمد، احمد زھر الدين رياض طنطاوي، احمد محمد احمد عبد الله ، أروي علاء أحمد طلعت القشیري ، اسلم ولید فولي محمد ، انس حسن علوي، آية هشام ميسرة ، بسمه نورالدين محمد القصاص، البشیر شحاته محمد ، بیتر إساف ، جورج سامح صبحي ، حبیبه منیر حسن محمود حسن ، رانیا عاطف السید ، رنا حسن فھمي محجوب عجم ، الزھراء محمد نجیب علام، سارة عرفه حامد عبد الفتاح، ساندي أشرف صبحي، سعید عويس محمدعويس منصور، سلمى محمد، سلمى محمد فودة، سما وليد، سنا طارق محمد، شروق هلال، شهد عجمي محمد، شھد محمد نجیب المرلى، عبد الرؤوف محمد بهجت، عبد الرحمن خالد فرج عبد الستار، عصام الدين طه، فاطمه محمد خالد ثابت، فريدة خالد حسن، كنزي علي محي الدين علي، ماري اشرف، محمد ايھاب محمد محمد، محمد عزت سید محمد، محمود كشك ، محمود ماھر ، محمود محمد أحمد عبد العال، مريم أسامة، مريم طارق أنور، مريم عبد الجواد رزق، مصطفى أيمن، منار هشام، منة احمد عبد الرازق، منى سعيد حمزة، ميرنا إسحق، ميرنا وائل، نوران إبراهيم، نوران أشرف محمد شعبان، نورهان هشام، وائل كارم، يارا ولاء عادل بیبرس، ياسمين مازن محمود زيدان، يحيى عبد الفتاح نور الدين.

وتستقبل مؤسسة آدم حنين الأعمال النحتية التي تخطت التصفيات الأولى من المسابقة فن النحت في دورتها العاشرة بشكلها النهائي اعتبارا من 1 يناير وحتى 10 مارس 2026 بمقر مؤسسة آدم حنين في قرية الحرانية، وذلك لتحضع للفحص والتقييم من فبل لجنة التحكيم.

يذكر ان الدورة الأولى من الجائزة انطلقت في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس2017 احتفالاً بذكرى ميلاد آدم حنين، وتهدف الجائزة إلى تحفيز النحاتين الشباب تحت سن الاربعين في مصر والعالم العربي، وإتاحة الفرصة لإلقاء الضوء على تجاربهم الإبداعية.