وزير التعليم يزور مدرسة الشهيد عمرو فريد المتميزة للغات بأسوان

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، زيارة لمدرسة الشهيد عمرو فريد عبدالظاهر المتمزة للغات، التابعة لإدارة أسوان التعليمية؛ وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الإنضباط داخل مدارس المحافظة.

وحرص الوزير والمحافظ، يرافقهما الدكتور أحمد المحمدي مساعد وزير التربية والتعليم للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، على مشاركة طلاب المدرسة -التي تضم 805 طلاب- طابور الصباح، ومتابعة نسب الحضور والغياب؛ للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتطبيق القواعد المنظمة لها.

وخلال الزيارة، أشاد الوزير بالالتزام والانضباط المدرسي، كما أشاد بمعلمي المدرسة ودورهم في بناء شخصية الطلاب.

من جانبه، أشاد المحافظ بجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للعملية التعليمية وتوفير المناخ المناسب داخل المدارس بما يساهم في الارتقاء بمستوى التعليم وتحقيق مستقبل أفضل للطلاب.