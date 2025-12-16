تعتزم القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الثلاثاء، عقد مؤتمر دولي عبر الإنترنت في قطر لبحث تشكيل قوة دولية بقطاع غزة، وفق خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الاثنين، بأن واشنطن ستعقد مؤتمرا الثلاثاء بمشاركة ممثلين عن 40 دولة.

وأكدت أن معظم ممثلي الدول المشاركة هم من العسكريين، حيث سيشاركون في المؤتمر الموسّع بهدف بلورة قائمة الدول المشاركة في القوة العسكرية التي ستعمل داخل غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب.

كما سيناقش المؤتمر أنشطة القوة الدولية المتوقع دخولها قطاع غزة، وفق هيئة البث.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن المؤتمر سيعقد في قطر عبر تطبيق "زووم"، دون مشاركة إسرائيل.

وسيشارك في المؤتمر "عدد من الدول التي أعلنت بالفعل استعدادها لإرسال قوات إلى غزة، ودول أخرى ما تزال مترددة"، وفق المصدر ذاته.

وبحسب الهيئة، من بين هذه الدول "مصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وأذربيجان وباكستان وإيطاليا وإندونيسيا".

ويواصل المبعوث الأمريكي توماس باراك، الثلاثاء، زيارة بدأها إلى إسرائيل الاثنين للقاء مسؤوليها، حيث بحث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدء ثاني مراحل اتفاق غزة التي تتضمن بنودا بينها نشر قوة استقرار دولية وإعادة إعمار القطاع.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وكان يُفترض أن ينهي الحرب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، لكن تل أبيب تخرقه يوميا، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.