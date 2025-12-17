أمريكا: 4 جمهوريين يوقعون على التماس ديمقراطي للتصويت على تمديد دعم الرعاية الصحية الميسرة

تحدى أربعة نواب جمهوريين ينتمون لتيار الوسط في أمريكا، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، اليوم الأربعاء، ووقعوا على التماس يقوده الديمقراطيون من شأنه دفع المجلس إلى التصويت على تمديد لمدة ثلاث سنوات لدعم موسع من فترة الجائحة يقلل تكاليف التأمين الصحي لملايين الأمريكيين.

ويأتي هذا التحرك بعد أن أقدم قادة جمهوريون في مجلس النواب على المضي قدما بمشروع قانون للرعاية الصحية للحزب الجمهوري لا يتناول الارتفاع الكبير في الأقساط الشهرية التي سيضطر ملايين الأشخاص لتحملها قريبا مع انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية لمن يشترون التأمين عبر قانون الرعاية الصحية الميسرة بنهاية العام.

وكان الديمقراطيون، بحاجة إلى 218 توقيعا لدفع المجلس إلى التصويت على مشروع قانونهم، الذي سيمدد الدعم لمدة ثلاث سنوات.

ووقع النواب الجمهوريون براين فيتزباتريك، وروبرت بريسناهان، ورايان ماكنزي، وجميعهم من ولاية بنسلفانيا، ومايك لولر من نيويورك صباح اليوم الأربعاء، على الالتماس مما رفع العدد إلى الرقم الحاسم 218.