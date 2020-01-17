تعيد إذاعة الاغاني آخر اللقاءات الاذاعية التي اجرتها الفنانة الراحلة ماجد الصباحي، والذي اجراه معها الفنان والاعلامي الكبير سمير صبري واذيع في برنامجة "ذكرياتي" الذي أذيع في محطة الاغاني قبل عدة أشهر بمناسبة عيد مبلادها.

وكان الاعلامي محمد نوار رئيس الاذاعه المصرية قد طلب باعادة اذاعة هذا الحوار ضمن احتفاء الاذاعة المصرية بالفنانة الكبيرة التي رحلت عن عالمنا الخميس الماضي بعد رحلة عطاء فني كبير.

ومن جانبة قال محمد تركي مخرج البرنامج سيذاع في السادسة مساء اليوم الجمعة، ويتناول العديد والامحطات الهامة في رحلة الفنانة ماجدة، وعلاقتها بنجوم عصرها من الفنانين وكتاب واعلاميين.