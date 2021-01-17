بنك المؤسسة العربية المصرفية يعلن رسميا توقيع اتفاقية للاستحواذ على بنك بلوم مصر

أعلن بنك "المؤسسة العربية المصرفية" (إيه بي سي)، ومقره البحرين، اليوم الأحد رسميا توقيع اتفاقية مع بنك لبنان والمهجر (بنك بلوم لبنان) أمس الأول الجمعة للاستحواذ على حصته البالغة 4ر99% في بنك بلوم مصر.

وأفاد بنك المؤسسة العربية، في بيان على موقعه الإلكتروني، بأن عملية إتمام الاستحواذ لا تزال خاضعة إلى عدد من الشروط والموافقات من الجهات الرقابية في البحرين ومصر ولبنان.

ومن المتوقع استكمال عملية الاستحواذ في الربع الثاني من عام 2021، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.

ويبلغ المبلغ المعروض من قبل البنك للاستحواذ على 100% من بنك بلوم مصر قيمة 7ر6 مليار جنيه مصري (428 مليون دولار).

ويتواجد بنك المؤسسة في مصر عبر استحواذه على بنك مصر العربي الأفريقي في عام 1999. واليوم يقدم البنك خدماته في مصر من خلال 27 فرعاً منتشرة في جميع المناطق. وسيسهم استحواذه على بنك بلوم مصر في تعزيز مكانته في السوق المصرية، ما يمثل خطوة أخرى نحو تحقيق استراتيجية البنك الطموحة ليغدو "البنك الدولي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كما أنه يتطلع لأن يصبح من بين أكبر 20 بنكاً في مصر.