الأرصاد: انخفاض جديد للحرارة ورياح وأتربة وأمطار اليوم

رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء



توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأحد معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للدفئ علىجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك تراجع في درجات الحرارة على معظم الأنحاء إضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تكون حركة الرياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، معتدلة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فتسجل على القاهرة 20 درجة للعظمى و9 للصغرى، والوجه البحري 19 للعظمى و9 للصغرى والسواحل الشمالية الغربية 17 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 19 للعظمى و10 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى و14 للصغرى، وشمال الصعيد 20 للعظمى و7 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 22 للعظمى و9 للصغرى.