أعربت الإعلامية هالة سرحان، عن حزنها الشديد بعد تلقيها خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية الأحد الماضي عن عمر ناهز الـ 58 عامًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الأحد، أنها كانت تعتبر الإعلامي الراحل وائل الإبراشي أحد أعمدة الصحافة، متابعة: «أصدرت صرخة داخلية عند تلقي خبر الوفاة، فقدنا قامة كبيرة لن تتكرر».

وتابعت، أن الراحل وائل الإبراشي كان مثقفًا ذات وعي وقلم، وكان لديه شغف بالمعلومات جميعها، مضيفة: «من حسن حظي أني كنت مع وائل الإبراشي، الذي يعتبر من أحد رواد التوك شو في الوطن العربي».

واستكملت، أنها شاركت الإعلامي الراحل وائل الإبراشي في تحقيق العديد من الأعمال سواء كان في العمل الصحفي، أو العمل التليفزيوني، مشيرةً إلى أن برنامج «بصراحة» الذي كان يعده الراحل وائل الإبراشي يحظى بمشاهدات حتى الآن.

وأوضحت أنها كانت تعتبر وائل الإبراشي توأمها في العمل، فحققا العديد من النجاحات برفقه بعضهم البعض، قائلة: «كان شابًا وسيمًا هادئًا مهذبًا ودمس الأخلاق».