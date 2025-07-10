القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو قال إنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة

قالت القناة 12 الإسرئيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ عائلات المحتجزين خلال لقاء في واشنطن أنه لا يمكن إنجاز صفقة شاملة.

وأضافت القناة أن نتنياهو تعهد خلال اللقاء مع العائلات بالعمل من أجل إعادة آخر محتجز، على حد زعمه.

وأشارت إلى أن نتنياهو قال إنه سيتم العمل على إنهاء الحرب خلال الفترة ما بعد الإفراج عن 8 محتجزين.

بينما قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين أن المفاوضات على إنهاء الحرب ستبدأ مباشرة فور التوصل لاتفاق هدنة لمدة 60 يوما.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن "نتنياهو أبلغ عائلات المختطفين أن حماس هي من ستقرر أسماء المفرج عنهم إن تم التوصل لاتفاق".