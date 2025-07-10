الإعدام لمتهم قتل شابا تدخل لفض خلاف مع صديقه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي، اليوم الخميس، المتهم "ع.ح"، مصور، بالإعدام شنقًا؛ وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية بإعدامه، لاتهامه بقتل "أ.ص.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 6888 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع اعتداء من أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ما أدى إلى مقتله، وذلك أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر مشاجرة سابقة بين المتهم وشخص ثالث يدعى "ص.ر.ص"، تدخل المجني عليه لفضها، بحكم علاقة الصداقة التي تربطه بالأخير، فغادر المتهم المكان في حينه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عاد بعد ذلك باحثًا عن المجني عليه انتقامًا منه، فاستوقفه الأخير محاولًا تهدئته، إلا أنه استمر في ثورته، فأبلغه المجني عليه بأنه يتحمل مسؤولية صديقه، فما كان من المتهم إلا أن باغته بإخراج سلاح أبيض "سكين"، وسدد له طعنة نافذة في الجهة اليسرى من جسده، أودت بحياته في الحال.

وبعد تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم، تم القبض عليه، وبمواجهته في قسم الشرطة، أقر بارتكابه الواقعة بدافع الانتقام من صديق المجني عليه، معتبرًا أن الأخير تصدى له نيابةً عنه.

وبتحرير محضر بالواقعة، أُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن تمت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت حكمها المتقدم، بعضوية المستشارين: شريف محمد مجدي، ورامه سعد طبيخه، والدكتور شريف عبد المنعم هجرس.



