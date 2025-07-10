لطيفة تطرح 4 أغاني من ألبومها الجديد قلبي ارتاح

طرحت الفنانة لطيفة أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كل منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وهي أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر، وأغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس، وأغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، و أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.

يذكر أن لطيفة تسافر إلى تونس عقب طرح الألبوم، لإحياء حفلات على مسرح قرطاج يوم 25 يوليو الجاري.