تحدث دودو الجباس مهاجم نادي بيراميدز، عن فوز فريقه السماوي أمام الزمالك أمس الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك قد خسر أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة مساء أمس الإثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر.

وقال الجباس في تصريحات تليفزيونية: «لاعبو الزمالك حصلوا على ثقة زائدة، بعد طرد علي جبر في مطلع الشوط الأول، وكان هذا في صالحنا بشكل أكبر».

وأضاف: «تاكيس يعتمد بشكل أكبر على الاستحواذ وباتشيكو الأولوية بالنسبة له التنظيم الدفاعي».

وبسؤاله عن حقيقة إنهاء مشروع نادي بيراميدز في نهاية الموسم، قال: «لا صحة لإنهاء تجربة بيراميدز مع نهاية الموسم، ونحن كلاعبين لم يتم إبلاغنا بأي شيء».

وأتم: «أتمنى استمرار عبدالله السعيد معنا وعدم رحيله لأنه قيمة وخبرة كبيرة».