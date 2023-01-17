تعقد الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، غدا الأربعاء، الاجتماع الرابع للجنة جائزة الطبيب العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتتشكل اللجنة من أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب وهم مصر رئيس المكتب التنفيذي، والسعودية، وتونس والجزائر وجيبوتي والسودان والصومال.

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن انعقاد هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله على مدى يومين، يأتي في إطار متابعة تنفيذ قرار مجلس وزراء الصحة العرب الصادر عن دورته العادية 52 التي انعقدت في مايو 2019، والتي تضمن الموافقة على مقترح تشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي الذي أعدته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، وتخصيص دعم مالي قدره 30 ألف دولار أمريكي لجوائز الطبيب العربي للفائزين الثلاثة خصماً من حساب الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأضافت أن اللجنة سوف تتولى بحث ودراسة ملفات مرشحي الدول العربية الأعضاء لنيل جائزة الطبيب العربي لعام 2023، ذاكرة أن نتائج الاجتماع سوف يتم عرضها على المكتب التنفيذي تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية (58) المقرر انعقادها في 13 و14 مارس المقبل في الجزائر.

وأشارت إلى منح تلك الجائزة سنوياً تكريماً وعرفاناً من مجلس وزراء الصحة العرب للأطباء ذوى الاسهامات المتميزة، ولتشجيع الأطباء على تطوير أدائهم وتقديم أفضل خدمة طبية، وكذلك لحثهم على الاهتمام ببرامج البحث العلمي في مختلف المجالات الصحية.

كما أكدت أن عالمنا العربي يزخر بكفاءات متميزة علينا الاستثمار بهم لتعزيز النظم الصحية؛ لتحسين الخدمات الطبية المقدمة في دولنا العربية في المجال الصحي.