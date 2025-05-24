المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تحصر فلسطينيي غزة جنوبا لتهجيرهم وفق خطة ترامب

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قال المرصد الحقوقي في تقرير إن "الجيش الإسرائيلي أصدر منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان"

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الجمعة، من سعي إسرائيل إلى حشر فلسطيني قطاع غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع لتهجيرهم وفق الخطة التي أعلن عنها سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال المرصد (غير حكومي/ مقره جنيف) في تقرير، إن "الجيش الإسرائيلي أصدر منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 35 أمر تهجير في غزة تأثر بها أكثر من مليون إنسان".

ووصف حملة التهجير الجارية في غزة حاليا بأنها "الأخطر منذ بداية الإبادة في غزة، حيث تترافق مع تصعيد سياسة التجويع وتوسيع التدمير المنهجي لما تبقى من منازل وبنى تحتية".

وتابع: "إسرائيل مُصرة على حصر وجود فلسطيني غزة بمنطقة ضيقة على الساحل الجنوبي للقطاع تمهيدا لطردهم وتهجيرهم خارج وطنهم وفق خطة ترامب".

وطالب المرصد، جميع الدول بـ"التحرك العاجل عبر جميع الوسائل لوقف الإبادة بغزة ومنع جريمة التهجير القسري"، بما يشمل "تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم بالقطاع وفرض حظر على سفرهم".

كما طالب المجتمع الدولي بـ"فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي في غزة".

ودعا المرصد، الدول التي تملك قوانين ولاية قضائية عالمية بـ"إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الإبادة بغزة وبدء إجراءات محاكمتهم".