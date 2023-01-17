محافظ بني سويف يبحث متطلبات وخطط تطوير مشروعات الدواجن المركزية

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مشروعات الدواجن المركزية شرق النيل؛ للوقوف على متطلبات دعم وتطوير المشروع وزيادة الإنتاجية، ضمن خطة المحافظة لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مناسبة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس ناصر النحوي مدير عام المشروعات المركزية بالمحافظة، وبعض الأكاديميين المتخصصين في مجال تطوير عنابر مزارع الدواجن.

وتجول المحافظ، داخل مصنع العلف الذي ينتج أعلاف خالية من المكونات الحيوانية، متفقدا مكونات وأقسام المصنع، والتي تشتمل على "مخزن الحجر الجيري، ووحدة التصنيع القديمة، ومخازن الذرة والصويا والمركزات ووحدة التصنيع الجديدة، بجانب زيارة محطة السادات لإنتاج بيض المائدة".

وتابع سير العمل بالمحطة، التي تتكون من مشروعين "المشروع المجري الذي يضم 4 عنابر منها عنبر مطور، وعنبرين قديمين بجانب عنبر تربية، والمشروع الألماني الذي يضم 3 عنابر منها عنبر تربية حديث ومطور، وعنبرين إنتاج قديم".

فيما ناقش المحافظ مع مسؤولي المشروع وبعض المتخصصين في مجال تطوير عنابر مزارع الدواجن، خطة العمل في المرحلة المقبلة ودراسة تطوير ورفع كفاءة بعض العنابر.

وأوضح المحافظ، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع بشكل ميداني على الوضع الراهن لمنظومة العمل بالمحطة والعنابر بها، والطاقة الإنتاجية الحالية للعنابر، ومدى مساهمتها في توفير احتياجات المحافظة من المنتج "البيض، والدواجن"، ودراسة مدى التغير في كمية الإنتاج قبل وبعد أعمال التطوير التي تمت خلال الفترة الماضية.

كما أشار إلى أنه لا بد من إعداد بعض المقترحات لتحسين عوائد المشروع وزيادة الإنتاجية من خلال تطوير بعض العنابر بالشكل الأمثل، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الهدر في الإعلاف، بما ينعكس بالإيجاب على أسعار منتجات الدواجن والبيض، وبيعها بأسعار أقل من السوق لأهالي المحافظة.

فيما أكد أهمية النهوض وتطوير مشروع الدواجن لضمان استمرارية النجاح الذي تحقق وزيادة الإنتاج وتنويعه، وتعظيم العوائد ومكاسب المشروع خاصة بعد زيادة الإنتاج من 20 إلى 30% بأعمال التطوير الأخيرة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالنهوض بكل المشروعات الإنتاجية التابعة للحكومة لتكون قوة داعمة للناتج المحلي وتساهم في خفض أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن المشروع يعتبر من مشروعات الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من سلع أساسية مثل البيض والدواجن والرومي.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الدواجن يتكون من 5 مشروعات أهمها "مشروع السادات لإنتاج بيض المائدة، والذي ينتج أكثر من 30 مليون بيضة سنويًا ويتكون من مشروعين "ألماني ومجري"، بجانب مشروع الرومي "تسمين وبياض"، ومصنع للعلف ينتج أعلافًا خالية من المكونات الحيوانية، بجانب أن المشروع يعد هو الوحيد من المشروعات الحكومية الذي ينتج الرومي الأسود البرونزي "سلالة نادرة".