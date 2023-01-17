عمرو محمد علي: زوجتي تخلت عني وابنتي لا تزورني وأمي وإخواتي هم السند

حل الفنان عمرو محمد على ووالدته وشقيقه ضيوفا ببرنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال الفنان عمرو محمد على، إن بعض الفنانين زاروه بعد مرضه، لكنه كان محرجا من أن يعلن عن مرضه.



وأضاف عمرو محمد علي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة: أنا طلقت أم بنتى علشان لا أظلمها، ويمكن أن يكون هذا هروبا، وأنا كنت بحبها أوى ومرضيتش أتعبها معايا كان هيبقى صعب عليا.

وعقب هانى شقيقه قائلاً: "قول الحقيقة يا عمرو، إن زوجتك هى التى تخلت عنك بعد مرضك ولم تتحملك فى مرضك".

وتابع عمرو محمد على: "لم أستطع أن أضغط عليها، وأنا متكفل بمصروف بنتى إلى الآن وللأسف بتيجى تاخد مصروفها فقط، وتذهب وتمشي ومش بتزورنى، وأنا قلت لبنتى وهى عندها 18 سنة الآن انتى جاحدة وداين تدان وتاخد مصروفها وتقعد نصف ساعة و تمشي بس".

وأشار عمرو محمد علي إلى أن والدته وإخوته هم من يتحملون رعايته ومتكفلون بكل المصاريف والعلاج، وتابع هانى شقيقه: "المرض له هجمات عصبية مميتة، وكانت هناك دكتورة مهتمة بحالته جدا فى مستشفى قصر العينى، وكان بياخد حقنة بتريحه، لكنها توقفت منذ عام 2020 وحالة عمرو الآن فى النازل".