 رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث - بوابة الشروق
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رئيس جامعة الأقصر يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الدراسات العليا والبحوث

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 5:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 5:46 م

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر، جلسته رقم 52، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقشت الجلسة، عدد من الموضوعات بقطاع الدراسات العليا، والبحوث، بالكليات المختلفة بالجامعة؛ طبقاً لما هو مدرج في جدول الأعمال، ومتابعة أعمال القيد بالدراسات العليا، كما وافق مجلس الجامعة؛ على مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، بعدد من الكليات.

وشملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمَّ تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية، ونصف السنوية، الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا؛ المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية؛ المقدمة من أعضاء البعثات العلمية.

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