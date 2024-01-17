الحوثي تعلن مسئوليتها عن استهداف سفينة جينكو بيكاردي الأمريكية في خليج عدن

قالت جماعة الحوثي، إن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة (جينكو بيكاردي) الأمريكية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، مشيرة إلى أن «الإصابة كانت دقيقة ومباشرة».



وأضافت في بيان لها، مساء الأربعاء، أن «العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، ودعما وإسنادا لصمود الأخوة في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن».



وأكدت أن «قواتها لن تتردد في استهداف مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر كافة، ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم»، بحسب البيان.



وجددت التأكيد أن «الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».



وأشارت إلى «استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى الوجهات حول العالم كافة، عدا موانئ فلسطين المحتلة»، قائلة إن «عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة».