روسيا: التصدي لعدة صواريخ أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الحدودية

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قالت روسيا إنها تصدت مرة أخرى لعدة صواريخ أوكرانية فوق منطقة بيلجورود الحدودية حوالي الساعة 0240 صباحا بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وتضمن الهجوم سبعة صواريخ وأربع طائرات مسيرة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في موسكو على تليجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت وزارة الدفاع أنه "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام قاذفة صواريخ أولخا المتعددة وطائرات مسيرة ضد منشآت على أراضي الاتحاد الروسي".

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

كما لم ترد بعد معلومات عن أضرار أو إصابات.

وكان سلاح الجو الروسي قد صد بالفعل عدة صواريخ فوق بيلجورود ومنطقة فورونيج ليل الاثنين.