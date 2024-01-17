فاروق جعفر: هل يستطيع أي مدرب تبديل صلاح مع المنتخب؟

يرى فاروق جعفر، نجم ومدرب الزمالك الأسبق، أنه لا يمكن إخراج محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، بغض النظر عن مستواه، مشيرًا إلى أن المنتخب يحتاج بعض التغييرات في التشكيل الأساسي لمواجهة غانا.

المنتخب الوطني افتتح مشواره في النسخة الحالية من أمم إفريقيا بالتعادل 2-2 أمام موزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ويستعد لمواجهة غانا مساء غدٍ، الخميس، في الجولة الثانية.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «هل يتجرأ أي مدرب على إخراج صلاح وإشراك مصطفى فتحي بديلًا له؟ لا يجب أن يخرج صلاح من الملعب بغض النظر عن المستوى الذي يقدمه، فوجود صلاح في الملعب باسمه وخبراته يكفي.. صلاح يستطيع التسجيل حتى في أسوأ الأحوال»

وأضاف: «مصطفى فتحي كان يجب أن يشارك بديلًا لزيزو، خاصة وأن المستوى الذي قدمه زيزو لم يكن أفضل شيء».

وتابع: «وضع زيزو غريب، اللاعب يلعب في مركز غير مركزه وهذا ظلم له، من وجهة نظري يجب أن يلعب المنتخب بمروان عطية وحمدي فتحي وزيزو في وسط الملعب.. مروان هو النسخة الجديدة من طارق حامد، بالإضافة إلى ميزة التصويب، وتوزيع اللعب».

وأوضح: «مروان عطية هو اللاعب رقم واحد في وسط ملعب المنتخب حاليًا.. عند تقييم لاعب وسط الملعب نعتمد على 3 عوامل: أن يدافع جيدًا وأن يستلم ويسلم الكرة بشكل جيد ويبني الهجمة جيدًا.. مروان مميز في كل هذه العوامل»

وأردف: «أيضًا أرى أن الأفضل أن يلعب الثنائي ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم في قلب الدفاع، لا نحتاج لثنائي يبني اللعب فقط، هناك تفاهم بين هذا الثنائي، وعبد المنعم يمتلك ميزة بناء اللعب ويستطيع اللعب في وسط الملعب.. ياسر كان من أفضل لاعبي الأهلي في مونديال الأندية الأخيرة».

وواصل: «من وجهة نظري فتوح سيكون أفضل على الجانب الأيسر عن محمد حمدي، حمدي لاعب جيد ولكن لا يجب التعجل في الدفع به، فهو لا يملك الخبرات مثل فتوح، كما أن فتوح له قدرات إضافية».

وعن مركز المهاجم الصريح، قال: «كهربا يمتلك خبرات أكبر من مصطفى محمد، ويتواصل مع اللاعبين ويتحدث كثيرًا لتشجيع الآخرين، كما أنه قدم أداءً مميزًا في مونديال الأندية وصنع الكثير من الفرص ولم يكن أنانيًا».

واتم: «أرى أن مصطفى محمد يبدأ أساسيًا، ثم يشارك كهربا بديلًا، وكان يجب أن يشارك أمام موزمبيق بدلًا من كوكا».