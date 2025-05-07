 السعودية ترفض إعلان إسرائيل التوغل والسيطرة على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية ترفض إعلان إسرائيل التوغل والسيطرة على قطاع غزة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 10:48 م

أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، رفضها التام إعلان إسرائيل التوغل والسيطرة على قطاع غزة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان "عن رفض المملكة القاطع لما أعلنته "سلطات الاحتلال الإسرائيلية بشأن التوغل والسيطرة على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، ورفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، مؤكدة موقف المملكة الداعم للقضية الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء الرفض السعودي للتوغل الاسرائيلي في قطاع غزه بعد أن وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.


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