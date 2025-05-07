متحدثة أممية: غزة تتعرض لحصار وحشي وغير إنساني يقود لمجاعة حقيقية

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية أولجا شيريفكو، معلقة على الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل، بما في ذلك استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، قالت إن المساءلة تقع على عاتق الدول نفسها.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، مقدمة برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة طالبت المجتمع الدولي مرارًا بأن يتحلّى بالشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة، لإنهاء الحصار واستعادة وقف إطلاق النار.

وحول الإجراءات القانونية الممكنة، أوضحت أن هذه المسائل تُترك للمحاكم الدولية والهيئات القضائية، التي تتابع حالياً عدة عمليات قانونية بشأن الانتهاكات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفيما يتعلق بالجانب الإغاثي، أكدت أولجا أن قطاع غزة محاصر منذ أكثر من 60 يومًا مع إغلاق تام للمعابر وتضييق خانق.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة فعلت كل ما بوسعها لتوزيع ما تبقى من مساعدات، ولكن الوضع أصبح حرجًا.

ولفتت إلى أنه مع توقف الإمدادات، أُجبرت بعض المطابخ الإنسانية على الإغلاق، وقلصت البقية من حجم الوجبات المقدمة، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى توقفها الكامل عن العمل.

وشدّدت على أن الأمم المتحدة مستعدة فور فتح المعابر لتوزيع المساعدات، مؤكدة وجود مئات آلاف الأطنان من الإمدادات الإنسانية الجاهزة للدخول، التي يمكنها أن تكفي سكان غزة لعدة أشهر.

وجددت الدعوة للمجتمع الدولي والدول المؤثرة من أجل الضغط على إسرائيل لفتح المعابر ورفع الحصار فورًا.

وتحدثت عن الوضع القائم في غزة ووصفته بأنه حصار غير إنساني ووحشي يؤدي إلى مجاعة حقيقية.

وطالبت بإنهاء الحصار واستعادة وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع الكارثة الإنسانية من التفاقم أكثر.