رويترز عن ترامب: سنصدر معلومات غدا عن هدنة محتملة واتفاق للرهائن في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن من المقرر صدور مزيد من المعلومات بشأن غزة غدا الخميس بشأن مقترح جديد للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب في البيت الأبيض: «هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة حاليًا.. ستعرفون على الأرجح خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة».

وكان ترامب قد صرح أمس الثلاثاء، بأنه سيكون هناك إعلان كبير للغاية، قبل زيارته المرتقبة الشهر الجاري إلى الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأييض: «سيكون واحدا من أهم ما أعلن في السنوات الأخيرة في موضوع معيّن».

ومن المقرر أن يبدأ ترامب في الأسبوع المقبل جولة إلى السعودية وقطر والإمارات بين 13 و16 مايو الجاري.

وستكون هذه الزيارة الأولى لترامب خارج الولايات المتحدة في ولايته الرئاسية الثانية، علما بأنه أجرى زيارة مقتضبة لروما لحضور جنازة البابا فرنسيس.