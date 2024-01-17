هل يمكن أن تقبل بحماس بدولة فلسطينية على حدود 1967؟ خالد مشعل يجيب

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إن الحركة مستعدة للقبول بدولة على حدود 1967، من دون الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف في تصريحات نقلها بيان صادر عن حماس، اليوم الأربعاء: «حماس والقوى الفلسطينية أوضحت منذ وقت مبكر في وثيقتنا السياسية عام 2017 أنه ولتشكيل أرضية لقاء مشترك وبرنامج وطني مشترك مع القوى الفلسطينية ومع الموقف العربي نقبل بدولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وباستقلالية كاملة ومع حق العودة دون الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني."

وتابع: «هذا الموقف يأتي لتسهيل التوافق الفلسطيني والتوافق العربي في هذه المرحلة؛ لكن دون التخلي عن أي جزء من حقنا أو من أرضنا ودون الاعتراف بالكيان الغاصب».

وفي المقابلة نفسها، أكّد مشعل ان حركته وكذلك والشعب الفلسطيني يرفض مصطلح حل الدولتين.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يطلب التحرر والتخلص من الاحتلال والاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية.