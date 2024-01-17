شكري: هناك مشروع ربط كهربائي بين مصر واليونان

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قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في غزة والحاجة للوقف الفوري لإطلاق النار وتلبية الاحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة والعمل علي احتواء هذه الأزمة ومخاطر استمرار التصعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريس بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

وقال شكري إن الوزير اليوناني قد التقي الوزير بالرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقات الثنائية واستكشاف مجالات للتعاون جديده اقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات.

وأشار شكري إلى أن المباحثات تناولت أيضا المشروع الهام للربط الكهربائي بين مصر واليونان، موضحاً أنها أول زيارة رسمية للقاهرة للوزير اليوناني.

وتابع تناولنا أيضا العلاقة الاستراتيجية الثلاثية القبرصية اليونانية

وأكد أن هناك وافق ما بين البلدين وعلاقة استراتيجية راسخة علي أرضية صلبة. ما بين البلدين والشعبين.

من جانبه، قال جيرابيتريس لقد عقدنا مباحثات مطولة مع الرئيس السيسي كما أن له مواقف بناءة حول العديد من القضايا. كما أن لمصر لها العديد من المصالح المشتركة .

وأضاف أن لمصر عمود الاستقرار في البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وتابع تناولنا التحديات المشتركة بين البلدين، كذلك التعاون الثلاثي حيث أن قبرص تمثل لنا تحالف استراتيجي ثلاثي مع مصر.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي بين مصر واليونانية يعزز العلاقات بين البلدين كما أن لنا تعاون في مجال السياحة والثقافة.

وقال :"نرحب بالوزير شكري في بروكسل يوم الاثنين المقبل باعتبار اليونان عضو قديم في المجلس الأوروبي".

وأكد أن وجوده في مصر يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط.

وأعرب عن قلقه إزاء الموقف في غزة الي ينذر بالخطر وامتداد الصراع الي الشرق الأوسط ولبنان.

وتابع:" لدينا مصالح مشتركة مع مصر من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي في البحر المتوسط ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد في غزة.

وأضاف :"نثني علي مواقف مصر وسيناريوهات ما بعد الحرب والوضع في غزة وندعو الي حل سريع لحماية المنشآت في غزة".

وشدد :"نحن بحاجة إلي اتخاذ المزيد من الاتفاقات الفورية لتوصيل المساعدات في غزة".

وتابع :"نسعي الي أن يعيش أهل غزة في سلام بدون ارهاب أو ترويع لأنهم والحل لذلك حل الدولتين في غزة".