مقتل جنديين إسرائيليين في معارك شمال غزة

أعلنت هيئة البث العبرية، الأربعاء، مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في معارك بشمال قطاع غزة، الذي تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من ثلاثة أشهر مخلفة آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين.



وقالت الهيئة الرسمية عبر موقعها الإلكتروني: «سُمح بنشر اسمَي محاربَي احتياط من جيش الدفاع سقطا في شمال قطاع غزة»، وفق وكالة الأناضول.



وأضافت أن الجنديين هما مساعد أول زخاريا بيساح هابر (32 عاما) من القدس، ومساعد متقدم يائير كاتس (34) من حولون.



كما أصيب جندي في شمال القطاع ومضمد عسكري بجروح في منطقة الغلاف (بغزة)، وتوصف حالتهما بالخطيرة، وفق الهيئة.



ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي، بلغ عدد القتلى (المعلن عنهم) من ضباط وجنود جيش الاحتلال 525، بينهم 190 منذ بداية الحرب البرية داخل القطاع في 27 من الشهر ذاته.