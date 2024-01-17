خالد مشعل: طوفان الأقصى جددت الأمل في «فلسطين من البحر إلى النهر»

تحدث رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، على تأثير عملية طوفان الأقصى على موقف الشعب الفلسطيني إزاء قضيته.

وقال مشعل في تصريحات نقلها بيان صادر عن حماس، اليوم الأربعاء: «موقف حماس وموقف الشعب الفلسطيني في غالبيته العظمى خاصة بعد 7 أكتوبر تجدُّد الحلم والأمل بفلسطين من البحر إلى النهر ومن الشمال إلى الجنوب».

وتساءل: «لماذا الفلسطيني عليه أن يقبل خُمس فلسطين ويصبح هذا هو الحل النهائي!؟، مبيناً أن حدود 1967 تمثل 21% من أرض فلسطين ما يمثل خُمس (مساحتها التاريخية)، فلذلك لا يمكن القبول بذلك، كما قال.

وتابع: «مشروعنا الفلسطيني الذي عليه شبه إجماع وطني فلسطيني حتى لدى من يضطر لإعلان رأي آخر بسبب مقتضيات السياسة هو أن حقنا في فلسطين لا تراجع عنه من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش أو خليج العقبة».

واستكمل: «هذا حقنا الفلسطيني ووجودنا في هذه الأرض حديثاً وقديماً، والكيان الصهيوني طارئ علينا منذ عام 1948».