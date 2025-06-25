الجامعة العربية تؤكد ضرورة تعزيز التضامن العربي والدولي مع الإعلام الفلسطيني

في إطار فعاليات الدورة 25 لاتحاد الإذاعات العربية المنعقدة حاليا بمدينة الحمامات التونسية، أكد السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية و رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في ضوء عرض قدمه المشرف عن الإعلام الرسمي الفسطيني، الوزير أحمد عساف، بأن الإعلام واجهة أساسية لمواكبة الخطوات السياسية والدبلوماسية والحقوقية لكسب مزيد من التأييد للقضية الفلسطينية.

وأعرب عن تقديره لإشادة المسؤول الفلسطيني بالدور المهني الفعال للقطاع وجهوده الداعمة والمنسقة مع الجانب الفلسطيني.

وقال السفير إن الاحتلال الإسرائيلي عمد طوال عقود طوال إلى اقتراف انتهاكات منهجية جسيمة من اعتقال وتقييد وحجب وحظر للمواقع الفلسطينية، معتبرا أن الحرب المدمرة على قطاع غزة التي شهدت منذ السابع من أكتوبر 2023 استهداف 230 صحفي جعل من هذه الرقعة الجغرافية الضيقة، الأكثر عرضة في سجل استهداف الصحفيين في خرق جرمي غير مسبوق لقواعد القانون الدولي والمواثيق التي تقضي بضمان حماية المدنيين بمن فيهم الصحفيين أثناء الحروب.

وأكد أن استحداث يوم عالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني الموافقة 11 مايو من كل عام يعد رسالة قوية بأن القضية الفلسطينية ليست قضية عربية فقط و إنما قضية ذات بعد دولي تمس الضمير الإنساني جراء فظاعة الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني. وطالب بتعزيز حملات التضامن العربي والدولي في هذا الاتجاه.

وأضاف السفير أن جامعة الدول العربية بادرت إلى تنظيم ندوة بمشاركة نخبة من الإعلاميين والدبلوماسيين والأكاديميين مباشرة بعد العدوان على قطاع غزة لاحتواء زيف السردية الإسرائيلية.