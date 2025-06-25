 40 جنيها للخوخ.. استقرار أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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40 جنيها للخوخ.. استقرار أسعار الفاكهة اليوم بأسواق الإسكندرية

محمد صابر
نشر في: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:54 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يونيو 2025 - 12:54 م

شهدت أسواق محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، استقرارًا في أسعار عدد من أصناف الفاكهة، وسط توقعات من التجار بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع زيادة المعروض.

ورصدت جولة ميدانية لـ"الشروق"، في سوق محطة مصر وسط الإسكندرية، استقرارًا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الخوخ من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.

وقال أحمد سالم، أحد تجار سوق محطة مصر، إن الأسعار شهدت استقرارًا في عدد من الأصناف، وأوضح أن سعر كيلو الخوخ يتراوح حاليًا من 30 إلى 40 جنيهًا، والبرقوق من 30 إلى 50 جنيهاً، بينما يتراوح سعر التفاح البلدي من 20 إلى 45 جنيهاً، والتفاح المستورد من 80 إلى 100 جنيه، والمشمش من 35 إلى 50 جنيهًا، والموز من 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

وأضاف سالم، أن سعر كيلو العنب يتراوح من 35 إلى 55 جنيهًا، والجوافة من 35 إلى 40 جنيهًا، والبطيخ من 30 إلى 80 جنيهاً، والمانجو من 30 إلى 80 جنيها للكيلو، والكنتالوب من 15 إلى 25 جنيهًا، واليوسفي البلدي من 25 إلى 35 جنيهًا، والبرتقال من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

وتوقع عدد من تجار السوق بالإسكندرية انخفاضًا في الأسعار خلال الأيام المقبلة، مع زيادة الكميات المطروحة من المحاصيل الزراعية.

 

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