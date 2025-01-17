الزمالك: مستوى التحكيم أمام حرس الحدود يثير الشفقة

وجه أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، انتقادات شديدة لحكم مباراة الفريق أمام حرس الحدود، حمادة القلاوي.

الزمالك فاز على ضيفه حرس الحدود بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قنة «أون تايم سبورتس»: «مستوى التحكيم أمام حرس الحدود يثير الشفقة، والحكم ارتكب أخطاء بدائية».

وتسائل المتحدث الرسمي لنادي الزمالك: «هل القوانين تُطبق عندما تكون ضد الزمالك ولا تُطبق عندما تكون في صالحه؟.. حصلنا على وعد باستقدام خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام ولكن هذا لم يحدث حتى الآن».

وأوضح «ما يخص الأمور الفنية التي تخص الإعارات والصفقات سيتم الإعلان عنها عند الانتهاء منها بشكل رسمي، نريد منح جروس الوقت لتحديد احتياجاته الفنية قبل إتخاذ القرارات».

وأتم: «لسنا طرفا للتعليق على خسارة جوميز أمام الهلال بتسعة أهداف والزمالك من يصنع المدربين».

بهذا الفوز، ارتقى الزمالك إلى وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بفارق الأهداف أمام بيراميدز الثالث وبفارق نقطة وحيدة خلف الأهلي المتصدر، فيما يتجمد رصيد حرس الحدود عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري يوم الأحد المقبل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.