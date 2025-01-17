بايدن لـ نتنياهو: لا مستقبل لإسرائيل دون حل القضية الفلسطينية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، إنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة" للفلسطينيين من أجل استدامة إسرائيل على المدى الطويل.

وأضاف بايدن، الذي يسلم السلطة للرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين، خلال حوار مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية إن "فكرة أن إسرائيل ستكون قادرة على إعالة نفسها على المدى الطويل دون استيعاب القضية الفلسطينية… لن يحدث ذلك".

وتابع: "كنت أذكر صديقي، وهو صديق، على الرغم من أننا لم نتفق كثيرا مؤخرا، بيبي نتنياهو، بأنه يتعين عليه إيجاد طريقة لاستيعاب المخاوف المشروعة لمجموعة كبيرة من الناس تسمى الفلسطينيين، الذين ليس لديهم مكان للعيش بشكل مستقل".

من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن ممثلي إسرائيل وحماس والولايات المتحدة وقطر وقعوا رسمياً على اتفاق وقف إطلاق النار، فجر اليوم الجمعة، في الدوحة.

وذكرت مصادر عبرية أن فريق التفاوض الإسرائيلي عاد من الدوحة ووصل إسرائيل بعدما وقع رسميا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الليل.

وأمس الخميس، قالت واشنطن إنها تتوقع أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ يوم الأحد.

ودعمت الولايات المتحدة لعقود حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين والذي من شأنه أن يتيح إقامة دولة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة إلى جانب إسرائيل.