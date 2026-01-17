السودان: 7 قتلى في قصف للدعم السريع على سوق في جنوب كردفان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• "شبكة أطباء السودان" أكدت أن بين القتلى 3 أطفال وامرأتين

أعلنت "شبكة أطباء السودان"، السبت، ارتفاع عدد القتلى بقصف لقوات "الدعم السريع" استهدف سوقا شعبيا في جنوب كردفان، جنوبي السودان الخميس، إلى 7.

وقالت الشبكة إن عدد قتلى قصف طائرات مسيرة تابعة لـ"الدعم السريع" على سوق مدينة الدلنج بجنوب كردفان، الخميس، ارتفع إلى 7 أشخاص، فضلا عن جرح 32 آخرين.

وأفادت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان، بأن بين القتلى 3 أطفال وامرأتين، فيما غالبية الجرحى من الأطفال والنساء، مؤكدة أن إصاباتهم حرجة.

وأدانت بأشد العبارات "هذه المجزرة"، التي تعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني وجريمة ممنهجة بحق المدنيين العزل.

وشددت الشبكة على أن استهداف الأحياء السكنية والأسواق والتجمعات المدنية يمثل تصعيداً خطيراً يفاقم معاناة المواطنين ويقوض أي جهود لحماية المدنيين.

وحمّلت قادة "الدعم السريع" المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات وما ترتب عليها من خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين نتيجة لاستهداف المرافق المدنية.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المدنيين، والضغط لوقف استهداف المناطق المأهولة بالمدنيين وفك الحصار عن مدينة الدلنج، التي بدأت تدخل إلى المرحلة الثالثة من الجوع جراء فقدان المواد الغذائية الأساسية بسبب الحصار.

ولم يصدر عن "الدعم السريع" أي تعليق فوري بهذا الخصوص.

والجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قولها إن 5 أشخاص قُتلوا وأصيب 25 آخرين في غارة جوية نفذتها طائرات مسيّرة تابعة لقوات "الدعم السريع" استهدفت سوقاً في مدينة الدلنج.

وفي ذات اليوم، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بشن غارة جوية بطائرة مسيرة على سوق مزدحم بمدينة الدلنج بجنوب كردفان يوم الخميس".

وأضافت "أوتشا" في تغريدة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين "في منطقة تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأكدت ضرورة توقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك الأسواق فورا.

وتتهم السلطات السودانية منذ فترة "الدعم السريع" بشن هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مدنية، بينها محطات كهرباء وبنية تحتية بمدن البلاد الشمالية والشرقية، فيما تلتزم الأخيرة الصمت.

وتعاني مدينتا كادوقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان من حصار تفرضه قوات الدعم السريع والحركة الشعبية/ شمال، منذ الشهور الأولى للحرب قبل أكثر من عامين، وهجمات متكررة بالمدفعية والطائرات المسيرة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023 تحارب قوات "الدعم السريع" الجيش السوداني؛ بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، فضلا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.