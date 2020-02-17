كلمة السر في نقل مباراة الأهلي وصن داونز لاستاد القاهرة

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كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن تفاصيل قرار نقل مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي إلى ملعب ستاد القاهرة بدلًا من السلام، بحضور جماهيري يبلغ 30 ألف متفرج.

وأوضح المصدر أن تعهد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بالتزام الجماهير وانضباطها واكتفائها بتشجيع الفريق في المباراة كان بمثابة كلمة السر في قرار نقل ملعب المباراة.

وأشار المصدر إلى أن تدخل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في الأزمة ساهم بشكل كبير في حلها ونقلها لملعب ستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي فريق ماميلودي صن داونز في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في القاهرة، فيما تقام مباراة الإياب بجنوب إفريقيا.