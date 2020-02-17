الرئيس التونسي يدعو واشنطن إلى دعم مسار الحل السياسي السلمي في ليبيا

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم المسار الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية الدولية ويسهم في حقن دماء الأشقاء الليبيين.

وشدد سعيد لدى استقباله اليوم الإثنين رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونجرس الأمريكي، آدم سميث، في قصر قرطاج، على موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل ليبي/ليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

وأكد قيس سعيد -خلال اللقاء- عمق ومتانة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ما قبل الاستقلال الوطني إلى اليوم، وعبّر عن الاعتزاز بوقوف أعضاء الكونجرس تقديرًا للشعب التونسي أيام الثورة، معربًا عن استعداده لتوجيه الشكر مباشرة للكونجرس الأمريكي.

وذكرت الرئاسة التونسية أن الضيف الأمريكي أعرب عن الإعجاب بالتجربة التونسية، وتقديره للشعب التونسي على الدور الذي يلعبه في البناء الديمقراطي، مشيرًا إلى استعداد واشنطن لدعم الديمقراطية الناشئة في تونس في شتى المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن.