نائب رئيس هيئة الأركان السوداني: القوات المسلحة ستظل متماسكة ووفية بعهدها

شدد الفريق الركن منور عثمان نقد، نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للإدارة، على أن القوات المسلحة ستظل متماسكة ووفية بعهدها في حماية الوطن والدفاع عنه وإرادة شعبه ومكتسباته.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تدشين كتاب (الفريق أول ركن عبدالماجد حامد خليل .. عبقري وباعث نهضة العسكرية السودانية) ضمن سلسلة "الأشجار العسكرية الكبيرة المثمرة" بالخرطوم.

وقال الفريق الركن منور عثمان: "إن القوات المسلحة هى صمام الأمان، ولن تحيد عن طريقها في تحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في ربوع السودان"،

مشيدًا بسيرة ومسيرة وإسهامات قادة القوات المسلحة عبر الأجيال ومن بينهم الفريق أول عبدالماجد حامد خليل، كواحد من القادة الرموز.

من جانبه، قال الفريق أول ركن عبد الماجد خليل: "إن القوات المسلحة هى الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الوطن، وستظل بوتقة الانصهار لكافة أبنائه دون تمييز".

والفريق خليل تخرج في الكلية الحربية السودانية عام 1955، وتدرج في الرتب وعمل في عدد من القيادات والتشكيلات، ونال عددا من الدورات التأهيلية داخل وخارج السودان، وتقلد أرفع المناصب العسكرية والسياسية منها القائد العام ووزير الدفاع والنائب الأول لرئيس الجمهورية الأسبق، وحصل علي أرفع الأوسمة والأنواط العسكرية.