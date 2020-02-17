مهاجم بورتو يستبدل نفسه بسبب الهتافات العنصرية

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استبدل المهاجم المالي موسى ماريجا لاعب بورتو نفسه بعد سماعه هتافات عنصرية ضده من المدرجات خلال فوز فريقه 2-1 على مضيفه فيتوريا جيماريش في المرحلة الحادية والعشرين لبطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم يوم الأحد.

حاول ماريجا مغادرة الملعب ولكن العديد من زملائه في الفريق ولاعبي جيماريش حاولوا إيقافه.

وذهب لاعب بورتو /28 عامًا/ في نهاية المطاف إلى غرفة خلع الملابس وأشار بإصبعه الإبهام إلى الأسفل أمام الجماهير، فيما ذكرت بعض التقارير الإخبارية إلى أن مقعدا طار في اتجاهه.

وذكرت صحيفة (دياريو دي نوتيسياس) البرتغالية أن الاعتداء جاء بعد أن سجل ماريجا هدف فوز بورتو في الدقيقة 60.

وقال سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو "نحن أسرة بغض النظر عن الجنسية أو لون البشرة أو طولها أو لونها. نحن أسرة واحدة. نحن بشر. نحن نستحق الاحترام".