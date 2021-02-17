استمرار العواصف والسحب وانخفاض درجات الحرارة في الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، لليوم الثاني على التوالي، نشاطًا ملحوظًا للرياح والعواصف الترابية والسحب الكثيفة بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمس، بالإضافة إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، بالإضافة إلى توجيه النصح إلى قائدي المركبات المختلفة ضرورة توخي الحذر أثناء السير بالطرق السريعة والطرق الداخلية.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع على مدار الساعة أي بلاغات أو طوارئ جراء عدم استقرار الطقس، بالإضافة إلى التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز الإدارية المختلفة بالمحافظة؛ لضمان السيطرة الكاملة في حال سقوط أمطار غزيرة أو سيول، وتنفيذ خطة التحرك الفوري للسيطرة على الأزمة، بجانب رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف بالطرق السريعة ومرفق الإسعاف الرئيسى تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس الغير مستقر.

وفي سياق متصل، تواصل الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد من تواجدها بالأكمنة المرورية والميادين لتيسير حركة المرور، وإسداء النصح لقائدي المركبات للقيادة بتوخي الحذر خلال هذه الفترة لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس، في ظل استمرار العواصف والانتفاضة الشديد في درجات الحرارة.