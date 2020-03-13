 باكستان تسجل 1165 إصابة جديدة و56 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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باكستان تسجل 1165 إصابة جديدة و56 وفاة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:37 ص

 سجلت باكستان 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 565 ألفا و989 حالة.
وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 56 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 12 ألفا و436 وفاة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد المتعافين من الفيروس التاجي حاليا في باكستان 528 ألفا و545 شخصا فيما وصل عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 25 ألفا و8 أشخاص.

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