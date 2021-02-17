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وزير خارجية ألمانيا يتطلع إلى إنهاء غلق صالونات الحلاقة قريبا

زاربروكن (ألمانيا) - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:32 م

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه يتطلع إلى إنهاء غلق صالونات الحلاقة في ظل جائحة كورونا، قريبا.

وفي لقاء لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في ولاية زارلاند بمناسبة "أربعاء الرماد"، قال ماس اليوم الأربعاء:" بعد محاولات ذاتية مختلفة (للحلاقة)، أرحب بشدة بإمكانية فتح صالونات الحلاقة مطلع مارس المقبل".

وكان طُلِبَ من ماس أن يقول شيئا بشكل عفوي عن مصطلح "الحلاقة" في رسالة عبر الفيديو.

وأضاف الوزير أنه يفكر أيضا في آخرين من مديري الأنشطةالتجارية، وصالات اللياقة البدنية "الذين لا يتناسب هذا الوضع معهم، واتمنى ألا يستمر الأمر طويلا حتى يمكنهم الفتح مرة أخرى".


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