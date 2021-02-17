لبنان يسجل 2479 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2479 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 346 ألفا و 63 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 60 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4152 حالة، في حين يرقد 941 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 309 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16811 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.