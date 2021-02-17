أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، غلق وتشميع 255 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية، مؤكدا استمرار مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الأنشطة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .



وأضاف المحافظ، فى بيان اليوم، أن الحملات شملت غلق وتشميع 11 ورش سمكرة ومخازن أسفرت بجنوب الجيزة لتخزين الأسفنج، بالإضافة الي غلق 37 مخزن للمواد غذائية والأخشاب وبويات وحديد وفوم وورق و ورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك مقامه بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة الي جانب غلق وتشميع 8 حالات لمصنع لألعاب الاطفال ومخازن للمواد البترولية والبودرة وورش بحي الوراق.